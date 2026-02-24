Landesweiter Stromausfall trifft Dominikanische Republik

HQ

Die Dominikanische Republik wurde am Montag nach einem schweren Ausfall ihres nationalen Stromnetzes in einen landesweiten Stromausfall gestürzt, teilten die Behörden mit. Der Ausfall, der gegen 10:50 Uhr eintraf, störte den Verkehr, brachte den öffentlichen Nahverkehr zum Stillstand und zwang einige Unternehmen zur Schließung, während die Einsatzkräfte an der Wiederherstellung des Stroms arbeiteten.

Energie- und Bergbauminister Joel Santos sagte, der Einsturz sei durch eine Fehlfunktion in einem Schalter der Übertragungsleitung ausgelöst worden, der das System in den Schutzmodus versetzte. Die staatliche Dominican Electricity Transmission Company fügte hinzu, dass die wichtigsten Kraftwerke des Landes unerwartet vor Mittag die Leistung kürzten, was zu zahlreichen Abschaltungen im gesamten Netz führte.

Bis zum Nachmittag hatte sich das Netz auf fast 30 % der normalen Kapazität erholt. Krankenhäuser, Wassersysteme, Flughäfen und öffentliche Verkehrsmittel betrieben Notstromaggregate, sagte Santos. Das karibische Land, in dem Stromausfälle relativ häufig sind, erlebte zuletzt im November einen landesweiten Stromausfall...