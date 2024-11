Land Rover plant, bei der Rallye Dakar 2026 einen neuen Defender einzusetzen

HQ

Es scheint, als ob Land Rover beweisen will, wie hart seine Defender -Modelle sind, denn der Autohersteller beabsichtigt, eine neue Version vorzustellen und sie dann im Jahr 2026 zu fahren Dakar Rally. Das notorisch harte Event findet in diesen Tagen in der saudi-arabischen Wüste statt und findet normalerweise Anfang Januar statt. Die nächste Veranstaltung findet zwischen dem 3. und 17. Januar statt, aber dies wird nicht die Veranstaltung sein, an der Land Rover teilnimmt, da sie ihre Bemühungen stattdessen für die Kampagne 2026 aufheben werden.

Laut Auto Express verspricht Land Rover, diese aktualisierte und verschärfte Defender während der Veranstaltung 2025 anzukündigen und die bevorstehende Aktion mit einer Reihe von Autos zu unterstützen, die VIPs und die Medien beherbergen werden und gleichzeitig als Möglichkeit dienen, Routen für den Eintritt im Jahr 2026 zu testen und zu planen.

Land Rover hat noch keine Teile dieses neuen Defender gezeigt, die der arabischen Hitze und Wüste trotzen werden, aber wir sollten nicht lange warten müssen, bis dies geschieht, da das Jahr 2025 Dakar Rally nur noch etwa sechs Wochen entfernt ist.

Land Rover

