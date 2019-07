Land Out of Time: Prähistorisches Update in Runescape verfügbar

Entwickler Jagex hat diese Woche das große Sommer-Update mit dem Titel "The Land of Time" für Runescape veröffentlicht. Spieler können ab sofort in das vergessene Land Anachronia reisen, um Dinosaurier und andere neue Optionen zu finden. Im MMO dürfen wir uns eine Basis aufbauen, müssen Ressourcen horten und an einer Aktivität namens "Großwildjäger" teilnehmen. Darin wollen gefährliche Dinos aufgespürt und gefangen werden.

"Wir freuen uns sehr, dass die Schiffsbauer von Varrock nach elf Jahren endlich den Bau ihres Schiffes abgeschlossen haben, sodass wir jetzt in das Land außerhalb der Zeit segeln können. Der heutige Start bietet völlig neue Möglichkeiten, Runescape zu spielen", schreibt Chef-Designer Dave Osborne in der Pressemitteilung.

Spieler aller Level können Anachronia besuchen, aber für einige Aktivitäten (wie Big Game Hunter) sind bestimmte Fähigkeiten erforderlich. Seht euch das Update zu The Land of Time in einem neuen Trailer an: