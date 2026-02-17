Land im Zentrum erneuerter Russland-Ukraine-Friedensgespräche in Genf

HQ

Vertreter der Ukraine und Russlands treffen sich in Genf zu einer neuen Runde von US-vermittelten Friedensgesprächen, wobei territoriale Kontrolle als Hauptstreitpunkt hervorgeht. Die Verhandlungen folgen auf frühere Sitzungen in Abu Dhabi und finden nur wenige Tage vor dem vierten Jahrestag der russischen Invasion 2022 statt.

Der Kreml sagt, die Gespräche werden sich stark auf Land konzentrieren, insbesondere auf Russlands Forderung, dass die Ukraine die verbleibenden 20 % der Donezk-Region abtritt, die sie noch nicht kontrolliert. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat solche Zugeständnisse abgelehnt, während US-Präsident Donald Trump beide Seiten zu einer Einigung drängt, um Europas größten Krieg seit 1945 zu beenden.

Vereinte Nationen in Genf // Shutterstock

Russland besetzt derzeit etwa 20 % des ukrainischen Territoriums, darunter die Krim und Teile des Donbas, die vor der umfassenden Invasion erobert wurden. Jüngste Angriffe auf die Energieinfrastruktur haben die humanitäre Lage im Winter verschärft, sodass Hunderttausende mit Strom- und Heizengpässen konfrontiert sind.

Die russische Delegation wird von dem Kreml-Mitarbeiter Wladimir Medinski geführt, während das ukrainische Team von Rustem Umerov geleitet wird. Obwohl Beamte frühere Gespräche als konstruktiv beschrieben haben, sind beide Seiten nicht nur über Territorium, sondern auch über Fragen wie die Kontrolle des Kernkraftwerks Saporischschja und den möglichen Einsatz westlicher Truppen nach einem Waffenstillstand gespalten...