Lancia lüftet den Vorhang für das nächste Modell seiner Wiederbelebungsbemühungen

HQ

Lancia war bis zur Jahrhundertwende ein bekannter Name, als er mit großen Problemen konfrontiert wurde und bald darauf nicht mehr existierte. In letzter Zeit wurde der Autokonzern jedoch wiederbelebt, alles in einer Anstrengung der Muttergesellschaft und des Automobilgiganten Stellantis. Mit diesem Revival im Hinterkopf hat Lancia nun einen Blick auf ein neues Auto geworfen, das in Arbeit ist, und zwar ein Modell, das als Gamma bekannt ist.

Der Gamma wird auf der STLA Medium -Plattform entwickelt und wird ein Elektrofahrzeug sein. Wir haben noch nicht viele weitere Informationen über das Auto, außer dass es ab 2026 im Melfi-Werk in Italien produziert wird und dass es dem Modell New Ypsilon und dem "Engagement, die Transformation hin zu nachhaltiger Premium-Mobilität voranzutreiben", das Lancia durchgesetzt hat, folgen wird.

Luca Napolitano, CEO von Lancia, sagte über den Gamma: "Der neue Lancia Gamma stellt einen Meilenstein auf unserem Weg in die Zukunft dar. Er verkörpert das Engagement unserer Marke für Nachhaltigkeit und hohe Leistung und zelebriert gleichzeitig die unverwechselbare Eleganz, die Lancia seit Jahrzehnten auszeichnet. Durch die Produktion im historischen Werk Melfi stärken wir unsere Verbindung zu Italiens reichem automobilem Erbe und treiben unsere Vision für eine elektrifizierte Zukunft voran. Gamma wird das Beste von dem präsentieren, wofür Lancia steht: Innovation, Stil und ein unermüdliches Streben nach Exzellenz."

Vorerst seht ihr unten einen Teaser des Gamma.

Werbung: