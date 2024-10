Lance Reddick wurde für Lego Horizon Adventures neu besetzt

HQ

Der tragische Tod von Lance Reddick im Jahr 2023 hat viele Fans hart getroffen. Die Spieler erinnerten sich besonders gut an ihn, wegen seiner Zeit als Commander Zavala in Destiny 2 und als mysteriöser Sylens in Horizon Zero Dawn und Horizon Forbidden West.

Wie wir während einer Hands-on-Vorschau auf dem Summer Game Fest bestätigt haben, wird Reddick nicht die Stimme von Sylens im Lego Horizon Adventures -Spiel sein. Stattdessen ist er durch einen anderen Schauspieler ersetzt worden. IGN sprach mit dem Senior World Artist Lucas Bolt, aber er gab keine weiteren Informationen darüber preis, wer der neue Schauspieler sein könnte.

Es wird erwartet, dass Keith David die Rolle übernimmt, wie er es mit Zavala in Destiny 2 getan hat, aber ansonsten werden wir es erst wissen, wenn Guerrilla den neuen Schauspieler bestätigt. Lego Horizon Adventures soll am 14. November erscheinen, und es scheint, als ob wir ab diesem Datum keine Verzögerungen mehr haben werden, da auch bestätigt wurde, dass das Spiel Gold geworden ist.