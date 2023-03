Lance Reddick wird in zukünftigen Destiny 2-Inhalten vorkommen

HQ

Viele in der Unterhaltungs- und Gaming-Branche waren kürzlich schockiert, als sie vom plötzlichen und schockierenden Tod von Lance Reddick hörten. Der Schauspieler, der im Alter von 60 Jahren in seinem Haus verstarb, ist seitdem in John Wick: Chapter 4 aufgetreten und war auch weiterhin in Destiny 2 präsent.

Da Reddicks Rolle in Bungies Science-Fiction-Spiel ziemlich prominent und lang andauernd ist, haben sich die Fans gefragt, was mit seinem Charakter von Commander Zavala in Zukunft passieren wird, und laut einem kürzlich veröffentlichten Blogbeitrag des Entwicklers können wir in Zukunft weitere Leistungen von Reddick erwarten.

Als Teil einer Hommage, die dem verstorbenen Schauspieler gewidmet war, sagte Bungie: "Im Moment werden wir seine Präsenz durch seine Auftritte ehren, die noch im Spiel kommen werden, und in den Erinnerungen, die uns ein Leben lang begleiten werden. Wir sind zutiefst traurig über seinen Tod, aber so dankbar für die Zeit, die wir zusammen verbracht haben, und unsere Gedanken sind bei seinen Freunden und Angehörigen."

Da es sich bei Destiny 2 um ein Live-Service-Spiel handelt, hat Bungie wahrscheinlich bereits viele Staffeln mit Erzählung und Inhalt im Voraus geplant, und das bedeutet, dass Reddick Zeilen und Auftritte aufgezeichnet haben wird, um sich darauf vorzubereiten, wohin die Zukunft von Destiny 2 gehen wird, wenn wir zur Erweiterung von The Final Shape und möglicherweise darüber hinaus führen.