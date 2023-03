Lance Reddick ist tot

HQ

Es ist leicht zu vergessen, wie er aussieht und wie viele Projekte er jedes Jahr macht, aber Lance Reddick wurde 1962 geboren. Umso beeindruckender ist es, dass wir ihn nächste Woche in John Wick: Kapitel 4 zu sehen bekommen. Leider wird es eines der letzten Dinge sein, die wir jemals von ihm bekommen werden.

Denn Deadline konnte die Gerüchte bestätigen, die vor wenigen Stunden begannen: Lance Reddick ist eines natürlichen Todes gestorben. Dies bedeutet, dass der extrem talentierte Schauspieler, der für beliebte Filme, Shows und Spiele wie John Wick, Destiny, Horizon Forbidden West, The Wire, Fringe, Lost, Oz und vieles mehr bekannt ist, nur 60 Jahre alt ist.

Ruhe in Frieden, Mr. Reddick. Wir freuen uns darauf, euch ein letztes Mal in John Wick: Kapitel 4, der Fortsetzung von Horizon Forbidden West und Hellboy: Web of Wyrd, zu sehen und zu hören.