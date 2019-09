La-Mulana 1 & 2 erwachen Anfang 2020 auf PS4, Xbox One und Switch

NIS America hat letzte Woche La-Mulana 1 & 2 als Remake-Bundle für Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch angekündigt, Anfang 2020 sollen die klassischen Abenteuer auf den neuen Konsolen erscheinen. Die Serie startete ursprünglich 2005 und verfrachtet mutige Abenteurer als Archäologe in Ruinen, in denen sie Plattform-Action, Rätsel und tödliche Feinde in den Griff bekommen müssen. Das Paket erscheint übrigens auch als Hidden Treasures Edition für Fans und enthält neben dem Spiel eine Collector's Box, ein Artbook, den Soundtrack und ein Puzzle.

