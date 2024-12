Lamine Yamal verletzt sich und verpasst ein wichtiges Spiel für den FC Barcelona

HQ

Lamine Yamal erlitt gestern im Spiel des FC Barcelona gegen Leganés eine Verstauchung, die mit einer überraschenden 0:1-Niederlage für den Tabellenführer der Liga endete und damit eine alarmierende Pechsträhne fortsetzte, die dazu beigetragen hat, dass die Rivalen Real Madrid und Atlético de Madrid im Wettbewerb aufgeholt haben.

Und das ist eine wirklich schlechte Nachricht für Barcelona, denn es hat sich gezeigt, dass die wenigen Male, die Barcelona zu Beginn dieser Saison verloren hat, in den Spielen waren, in denen Lamine Yamal (ein 17-jähriger Junge, der mit Spanien auch den UEFA-Europapokal gewonnen hat) die Zeiten, in denen Yamal nicht spielte oder nicht in der Startelf stand.

Der FC Barcelona hat bestätigt, dass der Flügelspieler eine Verletzung 1. Grades am vorderen Tibiofibularband im Knöchel erleidet und voraussichtlich 3 bis 4 Wochen ausfallen wird. Obwohl er zuvor einen Rückschlag erlitten hatte, spielte er weiter, bis er nach 75 Minuten ausgewechselt wurde, was viele Fans Trainer Hansi Flick vorwarfen.

Und obwohl die Weihnachtsferien näher rücken, wird Jamal das letzte Spiel des Jahres bestreiten, und eines der wichtigsten: Am Samstag empfangen sie Atlético de Madrid, das die gleichen Punkte wie Barcelona hat, aber ein Spiel weniger. Wenn sie gewinnen, würden sie die Führung in der Liga übernehmen, was vor einigen Monaten nur wenige vorhergesagt haben. Und Atleti hat nun elf Spiele in Folge in allen Wettbewerben gewonnen, fast ein Rekord für den Verein...

Yamal wird auch für das spanische Pokalspiel gegen Barbatro am 4. Januar ausfallen, und er würde wahrscheinlich auch ein anderes wichtiges Spiel (oder Spiele) verpassen: den spanischen Supercup in Saudi-Arabien, der vom 8. bis 12. Januar stattfindet. Barcelona spielt gegen das starke Team Athletic Bilbao, und wenn sie gewinnen, würden sie entweder auf Mallorca oder Real Madrid treffen.