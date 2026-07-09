Lamine Yamal spricht über Julián Álvarez: "Er passt hervorragend zu Barças Stil"

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Wird Julián Álvarez diesen Sommer bei FC Barcelona unterschreiben? Das ist eines der heißen Themen in der Fußballwelt, vorübergehend beiseitegelegt, da Álvarez derzeit Argentinien bei der Weltmeisterschaft unterstützt (war entscheidend beim Comeback gegen Ägypten am Dienstag). Sein aktueller Verein, Atlético de Madrid, hat kategorisch bestritten, ihn zu verkaufen, aber Barça gibt nicht auf, und Lamine Yamal würde sehr gerne mit ihm spielen.

Der Teenager aus Barça und Spanien, interviewt von Mundo Deportivo, wurde nach der möglichen Ankunft des Argentiniers beim katalanischen Klub befragt. "Jeder weiß, dass er ein Top-Spieler ist, die Art, die alle wollen. Ich habe es schon gesagt: Wir sind offen dafür, ihn willkommen zu heißen, und wenn er kommt, werden wir alle sehr glücklich sein", sagte Yamal.

"Ich finde, er passt perfekt zu Barças Stil. Ich habe keine Ahnung, wie die Lage ist, aber ich hoffe es."

Lamine Yamal sprach auch darüber, wie er mit Kritik umgeht: "Ich sehe sie als etwas Positives. Es gibt Tage, an denen man denkt: "Verdammt, ich verstehe nicht, warum sie das zu mir sagen." Aber an den Tagen, an denen man sich gut fühlt, sollten alle einfach den Mund halten", und gab auch zu, dass es nach zwei Monaten Ausfall "nicht dasselbe ist, als wenn man schon sieben Spiele hintereinander gespielt hat. Ich muss den Ball weiter berühren, weiterspielen, weiterhin Minuten auf dem Platz bekommen, und offensichtlich wird dieses Spiel kommen."