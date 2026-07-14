Lamine Yamal macht sich keine Sorgen um Kritiker, und De La Fuente glaubt, dass sein großes Spiel noch kommen muss

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Spanien trifft heute Abend, am Dienstag, den 14. Juli, Bastille, um 21:00 Uhr MESZ, 20:00 Uhr BST auf Frankreich, und die meisten Augen werden auf Lamine Yamal gerichtet sein, dem Star der Nationalmannschaft, der bei dieser Weltmeisterschaft häufig kritisiert wurde, weil er nicht so viele Tore erzielt hat wie andere "Stars" im Turnier wie Erling Haaland, Leo Messi, Harry Kane oder Kylian Mbappé.

"Du sagst, ich bin nicht in Bestform, also solltest du nichts von mir erwarten ... aber ich hoffe, es wird ein besonderes Spiel", sagte der Barcelona-Spieler, der am Montag 19 Jahre alt wurde, wie von EFE berichtet, und sprach ebenfalls über Druck. "Es gibt keinen Druck. Ich spiele so, wie ich es kann, und ich werde niemals besser oder schlechter spielen, als ich es kann. Ich gebe immer mein Bestes, und wenn man alles gibt, fühlt man keinen Druck", beschreibt er dieses Halbfinale als das wichtigste Spiel, das er bisher spielen wird.

Spaniens Trainer Luis de la Fuente verteidigt Lamine Yamal ebenfalls auf jeder Pressekonferenz und vertraut darauf, dass sein großes Spiel, das die Kritiker abschütteln wird, bevorsteht: "Lamines großer Tag steht noch bevor und ich hoffe, er wird morgen sein, und wenn nicht im Finale."

Lamine Yamal hat bei dieser Weltmeisterschaft ein Tor erzielt, bei einem 4:0-Kantersieg gegen Saudi-Arabien. Nach seinem Debüt im September 2023 im Alter von 16 Jahren erzielte Yamal sieben Tore für Spanien, darunter eines bei der UEFA Euro, bei der er zudem vier Vorlagen gab. Glaubst du, dass Lamine Yamal ein Tor schießen oder eine Schlüsselrolle im heutigen Spiel gegen Frankreich spielen wird?