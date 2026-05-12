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Der FC Barcelona feierte seinen Meistertitel auf den Straßen von Barcelona, nachdem er Real Madrid im Clásico mit 2:0 besiegt und drei Spieltage vor Schluss Meister wurde. Lamine Yamal, der noch verletzt ist, aber weiterhin für die Weltmeisterschaft nominiert werden soll, ging viral, als er eine palästinensische Flagge im Bus zeigte, der am Montag in Barcelona tourte, wo schätzungsweise 750.000 Menschen sie auf den Straßen begrüßten.

Einen weltweit bekannten Spieler wie Lamine Yamal, der die palästinensische Flagge im Bus zeigte, weckte Interesse und alle möglichen Reaktionen, einschließlich des offiziellen X-Berichts des Staates Palästina.

Viele Politiker, darunter der linksgerichtete katalanische ERC-Sprecher im spanischen Parlament, Gabriel Rufián, sagten: "Lamine Yamal hat 42 Millionen Follower auf Instagram und einen enormen Einfluss auf noch mehr Millionen Menschen weltweit. Menschen, die heute vielleicht von Gleichgültigkeit zu der Verurteilung des Völkermords in Gaza übergegangen sind, nur weil er eine palästinensische Flagge geschwenkt hat."

Sogar außerhalb Spaniens Grenzen sagte der französische Politiker François Piquemal von der linken Partei La France Insoumise, dass sie Frankreich zwar bei der Weltmeisterschaft unterstützen würden, "wenn Spanien gewinnt, das auch in Ordnung ist, oder Lamine Yamal, Borja Iglesias, Pedro Sanchez und all die anderen".

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez wurde am Dienstag auf einer Pressekonferenz zusammen mit dem Generalsekretär der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Adhanom, zu seiner Meinung zum Hantavirus-Ausbruch befragt. Sánchez erinnerte daran, dass Spanien stets das "Existenzrecht Palästinas" anerkannt und Israels Handlungen als Völkermord definiert habe, als einer der lautstärksten Führer der internationalen Gemeinschaft im Konflikt.