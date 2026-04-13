Lamine Yamal fordert Simeone vor dem Champions-League-Duell gegen Atleti heraus und glaubt an ein Comeback

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Der FC Barcelona versucht morgen im Rückspiel des Champions-League-Viertelfinales ein heldenhaftes Comeback gegen Atlético de Madrid, nachdem er einen Rückstand von zwei Toren in der Vorwoche aufgeholt hat und im Metropolitano-Stadion in Madrid vor einer feindseligen Zuschauerkulisse spielt. Nur einmal in der Geschichte der Champions League konnte ein Team eine 0:2-Heimniederlage im Hinspiel umdrehen, als Manchester United 2019 Paris Saint-Germain mit 3:1 in Paris besiegte. Doch Barça kam letzten Monat einer ähnlichen Leistung nahe (sie erzielten im Rückspiel 0:3, verloren aber schließlich in einem weiteren K.o.-Spiel im Spanischen Pokal mit 3:4 in der Gesamtwertung) und sind überzeugt, dass sie es diesmal schaffen können.

Lamine Yamal, der zusammen mit Hansi Flick in der Pressekonferenz sprach, forderte Atleti-Trainer Diego Pablo Simeone heraus, ihn 1 gegen 1 gegen einen anderen Spieler zu setzen: "Ich fühle mich großartig und freue mich wirklich auf das morgige Spiel. Ich bin motiviert und hoffe, dass ich einen Unterschied machen kann. Mal sehen, ob Cholo mir einen Gefallen tut und mich eins-gegen-eins mit einem seiner Spieler antritt."

"Ich denke, ein Comeback ist sehr wahrscheinlich", sagte Yamal (über RTVE). "Wenn wir eliminiert werden, wird es bis zum Schluss kämpfen. Wir lassen keine einzige Minute vergehen, ohne zu drängen, ohne zu rennen; Wir geben alles für dieses Abzeichen."

Hansi Flick zeigt den genauen Unterschied zwischen Barça und Atleti

Barça-Trainer Hansi Flick war vorsichtiger, kommentierte aber den Unterschied zwischen den beiden Teams: "Wir müssen angreifen, Druck machen und jede Gelegenheit nutzen. Ich denke, da liegt der Unterschied zwischen ihnen und uns, wenn wir uns das letzte Spiel ansehen, aber vielleicht wird morgen ganz anders."

Letzte Woche spielte Barça mit zehn Spielern, seit Cubarsís in der 41. Minute vom Platz gestellt wurde, schaffte es aber trotzdem, dreimal so viele Schüsse wie Atleti (15) zu treffen und hatte trotz des Ergebnisses (0:2) mehr Ballbesitz.

Atlético de Madrid gegen Barcelona findet um 21:00 Uhr MESZ, 20:00 Uhr BST statt, zur gleichen Zeit wie Liverpool gegen PSG, bei dem die Reds denselben Rückstand mit zwei Toren Rückstand aufholen müssen.