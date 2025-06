Lamine Jamals reife Antwort auf den Ballon d'Or: "Die Leute haben das falsche Konzept"

HQ

Lamine Yamal ist einer der Anwärter auf den Ballon d'Or in diesem Jahr, was ihn mit 18 Jahren (allerdings basierend auf einer Saison, in der er im Alter von 17 Jahren spielte) zum jüngsten Gewinner aller Zeiten machen würde. Der junge Barça-Star gab gestern Abend in einem Interview mit dem Radiosender Cadena Ser in Spanien zu, als er gefragt wurde, wer seiner Meinung nach die Auszeichnung gewinnen sollte, und insbesondere seine mögliche Rivalität mit Ousmane Dembélé, dem anderen Spieler mit hohen Gewinnchancen, insbesondere nach dem Champions-League-Finale, wo er zwei Vorlagen gab.

Auf die Frage, wen er für den Ballon d'Or wählen würde, dribbelte er: "Ich würde für jeden Barça-Spieler vor Dembelé stimmen, weil ich ein Barça-Fan bin. Jeder". Er fügt jedoch hinzu: "Wenn du jemanden von PSG fragst, wird er Dembelé sagen, und wenn du jemanden von Real Madrid fragst, wird er Kylian Mbappé sagen."

Yamal weiß, dass bei den Vorlieben für den Ballon d'Or alles relativ ist, auch innerhalb seiner eigenen Mannschaft. Als er vor die Wahl gestellt wird, weigert sich Jamal immer noch, einen einzigen Namen zu nennen. "Pedri, Raphinha oder ich? Es kommt darauf an, ich weiß es nicht. Wie ich das sehe, ist anders als das, was andere Leute sehen."

Lamine Yamal glaubt, dass die Leute den Ballon d'Or nicht verstehen

Das Einzige, worüber er sich sicher ist, ist, dass die Entscheidung nicht über ein einzelnes Spiel getroffen werden sollte, da er weiß, dass Jamal in zwei Tagen in einem Spiel der Nations League zwischen Spanien und Frankreich auf Dembélé (und auch Mbappé oder Doué) treffen wird. "Die Leute haben eine falsche Vorstellung vom Ballon d'Or. Für mich ist der Ballon d'Or nicht derjenige, der ein Spiel gewinnt, sondern der beste Spieler des Jahres", fügte er hinzu und fügte hinzu, dass er, wenn er selbst wählen würde, seine Entscheidung niemals auf das Ergebnis eines einzigen Spiels stützen würde.