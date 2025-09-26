Lamborghini verleiht Seascootern eine eigene Note

HQ

Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Automobilhersteller ihr Know-how rund um das Ingenieurwesen auf andere Branchen übertragen. Lamborghini zum Beispiel tauscht jetzt die offene Straße gegen das offene Meer, da es sich mit Cayago zusammengetan hat, um einen leistungsstarken Seascooter zu bauen.

Bekannt als der Seabob für Automobili Lamborghini, gilt er als das leistungsstärkste Modell, das Cayago je gebaut hat. Er sei "von der Lamborghini-DNA inspiriert" und versuche, "Design, Dynamik und Fahrerlebnis auf ein völlig neues Niveau zu heben".

Lamborghini erklärt, dass es mit diesem Seascooter ein "Fahrgefühl mit einem Supersportwagen-Nervenkitzel" schaffen will, indem technische Teile aus Titan und Magnesium mit einer Motorwelle und einem Antriebssystem aus Kohlefaser kombiniert werden. Er hat sogar einen Flügel, um die Stabilität zu erhöhen.

Der Seabob kommt in "originalen Lamborghini-Farben" und verfügt über ein "digitales Cockpit im Stil eines Supersportwagens", und was das Erscheinungsdatum des Fahrzeugs betrifft, so ist es für Sommer 2026 geplant, die Produktion soll auch im nächsten Jahr beginnen.

Werbung: