Lamborghini schließt sich der ESL FACEIT Group als Partner der DreamHack Dallas an

HQ

Im Rahmen der bevorstehenden DreamHack Dallas können die Fans mit einer bedeutenden Präsenz von Lamborghini rechnen, da der italienische Supersportwagenhersteller nun einen Partnerschaftsvertrag mit dem ESL FACEIT Group unterzeichnet hat, um der Hauptpartner des Festivals zu werden.

In der Pressemitteilung zur Ankündigung wird erwähnt, dass die Zusammenarbeit einen großen Fokus auf virtuelle Rennen und Web3-Aktivierungen legen wird, wobei sie sogar so weit geht, zu sagen, dass sie "den Fans eine einzigartige Gelegenheit bieten wird, die Marke an der Schnittstelle von Leistung, Innovation und digitaler Kultur zu erleben".

Es wird darauf hingewiesen, dass Lamborghini auf der DreamHack Dallas einen riesigen 300 Quadratmeter großen Stand haben wird, der "hochmoderne Spiele mit italienischer Automobilhandwerkskunst verschmelzen wird". Darin können wir erwarten, dass die Fans "sich auf eine immersive Markenreise mit kuratierten E-Sport-Wettbewerben, hochmodernen Rennsimulatoren und interaktiven Web3-Aktivierungen begeben können". Und das zusätzlich zu der Anwesenheit eines Lamborghini Revuelto und der Möglichkeit, digitale Sammlerstücke von Lamborghini-Modellen zu verdienen.