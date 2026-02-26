Lamborghini scheint ihre EV-Pläne aufzugeben.

HQ

Auch wenn es unvermeidlich scheint, dass elektrisch angetriebene Fahrzeuge später übernehmen werden, ist der Weg dorthin holprig, besonders für einige etablierte Hersteller. Mitten in diesem Umbruch kündigte Lamborghini vor einiger Zeit an, an einem Elektrofahrzeug namens Lanzador zu arbeiten, doch dieses Projekt wurde inzwischen aufgegeben.

Lamborghini-CEO Stephan Winkelmann hat gegenüber Sunday Times bestätigt, dass die Produktion des Lanzador als "finanziell unverantwortlich" eingestuft wurde, und sie behaupten außerdem, dass das Interesse der Verbraucher nach der Vorstellung des Prototyps "nahezu null" gewesen sei.

Dies geschieht auch nach der Verschiebung des geplanten totalen EU-Benzinverbots, das wahrscheinlich viele Positionen der Hersteller zur bevorstehenden Modellentwicklung abgemildert hat.

Lamborghini plante auch 2028 oder 2029 ein zweitüriges Elektrofahrzeug, aber auch dieses Modell wurde gestrichen.