Lamborghini kündigt phänomenal schnelles Hypercar Fenomeno an

Lamborghini produziert nicht nur eine Reihe von kommerziell erhältlichen Modellen, sondern auch gerne das eine oder andere Modell in limitierter Auflage, ein besonderes Auto, das heraussticht und darauf abzielt, in Bezug auf die Leistung über das Übliche hinauszugehen. In der Vergangenheit waren dies die Sesto Elemento, die Veneno, die Centenario, die Sian und die Countach LPI 800-4. Nun hat sich ein neues Model zu dieser Gruppe gesellt.

Bekannt als Fenomeno, ein Wort, das sowohl auf Italienisch als auch auf Spanisch phänomenal bedeutet, ist das Hypercar ein sehr begrenztes Angebot, das die Leistung in extreme Höhen treibt. Das Auto soll von einem V12-Motor angetrieben werden, der 835 PS leistet, der von drei Elektromotoren unterstützt wird, die weitere 245 PS hinzufügen, was eine Gesamtleistung von 1.080 PS ergibt. Diese Leistung ermöglicht es dem Auto, in nur 2,4 Sekunden von 0 auf 62 mph zu beschleunigen und gleichzeitig eine Höchstgeschwindigkeit von 217 mph/350 km/h zu erreichen.

Stephan Winkelmann, Chairman und CEO von Lamborghini, sagte über den Fenomeno: "Der Fenomeno führt die fortschrittlichsten technischen Lösungen in unserer Geschichte ein, verschiebt die Grenzen von Leistung und Design und ehrt gleichzeitig die Werte und Errungenschaften, die ein grundlegender Teil unserer DNA sind. Die Enthüllung des Fenomeno auf der The Quail, einer prestigeträchtigen Feier automobiler Exzellenz auf unserem größten globalen Markt, bietet unseren Kunden den perfekten Rahmen, um dieses seltene Meisterwerk persönlich zu erleben."

Schauen Sie sich die Fenomeno unten an. Es gibt noch kein Datum, wann das Modell in den Handel kommen wird oder zu welchem Preis es angeboten wird, aber wir wissen, dass insgesamt nur 29 Modelle produziert werden.

