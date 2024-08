Lamborghini enthüllt den Nachfolger des Huracán

HQ

Wir können immer auf Monterey Car Week als einen Ort blicken, an dem wir eine Reihe aufregender Enthüllungen und Neuigkeiten über die Automobilindustrie sehen können. Genau das haben wir auch in diesem Jahr wieder bekommen.

An der Spitze der Ankündigungen stand die Enthüllung eines neuen Supersportwagens von Lamborghini, ein Auto, das als Nachfolger des Huracán gilt und ein Auto ist, das "einen neuen Maßstab für das Segment der Supersportwagen setzen wird".

Er ist als Temerario bekannt und ist ein Hybridauto, das die Kraft von Elektromotoren und Verbrennungsmotoren vereint, um ein Modell zu liefern, das eine Leistung von 920 PS, eine Höchstgeschwindigkeit von über 210 Meilen pro Stunde und eine Zeit von 0-62 Meilen pro Stunde von 2,7 Sekunden leisten kann.

"Mit dem Temerario haben wir unsere Erwartungen an den Mittelmotor-Sportwagen in Bezug auf Leistung und Design übertroffen", sagte Stephan Winkelmann, Chairman und Chief Executive Officer von Automobili Lamborghini. "Der Temerario schließt das nächste Kapitel in unserem Direzione Cor Tauri-Plan ab, indem er die gesamte Produktlinie hybridisiert, während wir die Entwicklung unseres vollelektrischen Modells fortsetzen, das am Ende des Jahrzehnts debütiert."

Der Temerario ist noch nicht zum Verkauf bereit und daher wurde noch kein Veröffentlichungsdatum oder Preis bekannt gegeben.