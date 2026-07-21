LaLiga-Präsident Javier Tebas ist der Meinung, dass Infantino gehen sollte, und erklärt, warum er es nicht tun wird

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LaLiga-Präsident Javier Tebas hat sich der weitverbreiteten Kritik an der FIFA und ihrem Präsidenten Gianni Infantino angeschlossen, nachdem die Weltmeisterschaft mit einer langen Liste von Kontroversen beendet ist. In einem Interview mit der italienischen Zeitung La Gazzetta dello Sport (über EFE) sagte Tebas, Infantino solle gehen, werde es aber wegen des Systems nicht tun und weil niemand genug Unterstützung habe, um ihn rauszuwerfen.

"Ich glaube, seine Zeit ist vorbei. Aber er hat die Unterstützung des Systems, der Föderationen; es gibt nicht viel mehr hinzuzufügen, oder?", fragte sich Tebas. "Es gibt keinen alternativen Kandidaten, weil niemand kandidieren und verlieren will. Das ist das System, und es ist ein System, das von Anfang an fehlerhaft war. Er sollte nicht weitermachen, aber die aktuelle Situation bedeutet, dass er nicht geht.

Tebas ist entscheidend, weil für Infantino nur sein persönliches Interesse zählt, was in den meisten Fällen mehr Geld bedeutet, wenn man die Flüssigkeitspausen erwähnt, die "eine Lüge" sind. "In LaLiga haben wir sie, aber nur, wenn es richtig heiß ist. Hier, in den Stadien von Dallas, Los Angeles oder Atlanta, gab es Klimaanlagen; Ich musste auf der Tribüne einen Pullover anziehen. Es war eine Lüge: eine Pause für die Werbung".

Diese Pausen, die seit Beginn des Wettbewerbs stark kritisiert wurden, werden bei UEFA-Wettbewerben nicht eingesetzt, wobei auch ihr Präsident Aleksander Ceferin Infantino sehr kritisch gegenüberstand. Für Tebas zeigen sie, dass die FIFA "in vielen Fällen zum Nachteil des Fußballs handelt", ohne den Rest des Fußballs ausschließlich aus eigenen Interessen zu konsultieren, und beklagen schließlich, dass es im System "aktive Komplizen gibt, die bei solchen Entscheidungen kooperieren, und passive Komplizen, die schweigen, nicht melden und nichts tun, um zu verhindern, dass sich solche Situationen wiederholen."