LaLiga-Präsident Javier Tebas glaubt, dass die Vorsichtsmaßnahme, die Barcelona erhielt, "ungewöhnlich schnell" war und möglicherweise "absichtliche Unterlassungen" enthielt

Nur einen Tag, nachdem der FC Barcelona beim Verwaltungsgericht für Sport in Spanien (eine Organisation, die dem Ministerium für Bildung und Sport untersteht) einen Antrag auf eine vorsorgliche Maßnahme gestellt hatte, die es Dani Olmo und Pau Víctor ermöglichen würde, weiterhin in Barcelona zu spielen (nachdem sich der Verein nicht an die Ligaregeln über finanzielles Fairplay und die Registrierung von Spielern gehalten hatte), Der Hohe Sportrat (CSD) gewährte ihnen die Maßnahme, was ihnen einen vorläufigen Sieg in dieser komplizierten Angelegenheit bescherte und es beiden Fußballern ermöglichte, zu spielen.

Die spanische Regierung stimmte zu, dass es "mögliches Zusammentreffen eines Rechtsnichtigkeitsgrundes und des Vorhandenseins eines unmittelbaren und schwer wiedergutzumachenden Schadens" gebe, insbesondere für die Spieler, aber auch für die übrigen nationalen Wettbewerbe, einschließlich LaLiga. Dessen Präsident Javier Tebas sieht das jedoch nicht so.

Der Präsident der spanischen Liga veröffentlichte einen langen Beitrag auf X, in dem er sich darüber beschwerte, dass "der CSD mit dieser Vorsichtsmaßnahme dem widerspricht, was in der Begründung des Sportgesetzes steht, wo die wirtschaftliche Kontrolle von LaLiga gelobt wird". Tebas verteidigt sich, dass die wirtschaftliche Kontrolle in LaLiga "weltweit bewundert" wird und dazu beigetragen hat, zahlreiche historische Klubs vor dem Ruin zu retten und sie in den Wettbewerb auf und neben dem Spielfeld zu integrieren.

Tebas vermutet, dass Barcelona eine positive Behandlung erhalten hat, wegen der ungewöhnlichen "Geschwindigkeit des Verfahrens, das weder eine Anhörung von LaLiga noch von RFEF (spanischer Fußballverband) zuließ und "frühere Beschlüsse sowohl des CSD als auch der Gerichte ignorierte". Er ist auch der Meinung, dass es einen "tiefgreifenden Mangel an Wissen darüber gegeben hat, wie frühere Visa und quasi-definitive Lizenzen gehandhabt werden" und dass es möglicherweise "absichtliche Auslassungen" in der Entscheidung des Gerichts gegeben hat (die nicht anfechtbar ist).

Fast zeitgleich mit der Vorsichtsmaßnahme gewann der FC Barcelona das Supercup-Spiel gegen Athletic Bilbao mit 2:0, wobei zwei Gegentore vom VAR aberkannt wurden. Dani Olmo und Pau Víctor können im Finale am Sonntag spielen.