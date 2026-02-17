LaLiga nimmt VPN-Anbieter ins Visier und zwingt sie, IPs in Spanien zu blockieren, wobei Vorsichtsmaßnahmen "inaudita parte" vorgegeben werden

HQ

Die spanischen LaLiga- und VPN-Anbieter ProtonVPN und NordVPN scheinen auf einen Rechtsstreit zuzusteuern, nachdem LaLiga am Dienstag veröffentlicht hat, dass ihnen Vorsichtsmaßnahmen gegen NordVPN und ProtonVPN, zwei der größten VPN-Anbieter, gewährt wurden, die gezwungen sein werden, bestimmte IP-Adressen in Spanien während der Fußballspiele zu blockieren.

Proton VPN gab jedoch eine Erklärung ab, in der sie erklärten, dass sie in keiner Weise benachrichtigt wurden und keine Möglichkeit zur Verteidigung erhalten hätten, wodurch LaLigas Behauptungen "verfahrensmäßig nach grundlegenden Prinzipien des ordnungsgemäßen Verfahrens ungültig" seien.

LaLiga ist jedoch bereit, gegen sie zu kämpfen, da sie heute in ihrer Erklärung behaupteten, dass die Vorsichtsmaßnahmen gegen ProtonVPN und NordVPN vom Richter am Handelsgericht von Córdoba "inaudita parte" erlassen wurden, was "ohne Anhörung der anderen Partei" bedeutet, als Antrag von LaLiga aufgrund der Dringlichkeit.

ProtonVPN und NordVPN haben nun das Recht, die Maßnahme vor Gericht anzufechten, sind aber in der Zwischenzeit von LaLiga gesetzlich gezwungen, den Zugang zu bestimmten IPs in Spanien zu blockieren, um Piraterie zu bekämpfen, da VPN-Systeme genutzt werden, um auf geoblockierte Inhalte zuzugreifen, einschließlich Piraterieseiten. Das Gericht in Córdoba entscheidet, dass VPN-Dienstanbieter technologische Vermittler sind und der Europäischen Verordnung für digitale Dienstleistungen unterliegen müssen, "wenn es Verstöße gegen ihre Infrastrukturen gibt."

LaLiga geht weiter denn je im Kampf gegen Piraterie

LaLiga sagt stolz, dass diese gerichtliche Entscheidung "die Verantwortung dieser technologischen Vermittler im Prozess der Piraterie von LaLiga-Spielen anerkennt" und dass dies eine weltweit führende Maßnahme "aufgrund der dynamischen Natur" ist, aber ähnlich wie andere in Frankreich, wo auch VPN die Verantwortung für Piraterie bietet.

Dies ist ein weiterer Schritt im Kampf von LaLiga gegen Piraterie, bei der oft Dutzende von Internetseiten, die auf Cloudfare basieren (ein Unternehmen, das stärkere Cybersicherheitsdienste anbietet) in den Tagen, an denen Fußballspiele stattfinden, nicht mehr funktionieren, da ganze Cloudfare-Server abgeschaltet werden, um illegale Sendeseiten zu verhindern, ohne sich um Kollateralschäden zu kümmern.