LaLiga kündigt nostalgischen Retro-Spieltag an, aber Real Madrid und Barcelona werden keine Retro-Trikots verwenden

Es ist allgemein bekannt, dass Nostalgie sich verkauft, und LaLiga wird sie in dieser Saison nutzen, indem sie ankündigt, dass Spieltag 31 von LaLiga EA Sports und 35 von LaLiga Hypermotion (10.–13. April) als "Retro Matchday" bekannt sein werden, der erste seiner Art im europäischen Fußball. Das bedeutet, dass die meisten Teams spezielle Trikots tragen, die von ikonischen früheren Designs inspiriert sind.

Die TV-Ausstrahlung wird außerdem Retro-Grafiken verwenden, die von Designs aus vergangenen Jahrzehnten inspiriert sind. Sogar Schiedsrichter tragen spezielle, retroähnliche Trikots. Und "zusätzliche physische und digitale Aktivierungen werden die Reichweite des Spieltages vor und nach dessen Durchführung verstärken". Es wurde auch bestätigt, dass diese Initiative in der nächsten Saison wiederholt wird.

Das Design der Retro-Bausätze wird am 19. März vorgestellt. Allerdings wird nicht jedes Team teilnehmen. Es wurde bestätigt, dass FC Barcelona, Getafe und Rayo Vallecano aufgrund von "technischen Problemen" keine Retro-Trikots tragen werden, so AS. Real Madrid wird auch keine Retro-Trikots verwenden, da sie das einzige Liga-Team waren, das die Initiative nicht unterstützte, obwohl LaLiga "hofft", dass sie in der nächsten Saison dazugehören.

"Diese historischen Trikots, für den heutigen Wettbewerb neu interpretiert, dienen als Brücke zwischen den Generationen und verbinden die Ursprünge des Fandoms mit der heutigen Fußballerfahrung", sagte LaLiga in einer Pressemitteilung. Was hältst du von dieser nostalgischen Initiative von LaLiga?