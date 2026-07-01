LaLiga gibt wichtige Termine für 2026/27 bekannt: Wann sie beginnt, Termine für das nächste Clásicos-Derby

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Während sich derzeit alle Fußballfans auf die Weltmeisterschaft konzentrieren, werden die meisten nationalen Ligen in Europa nur einen Monat später, im August, beginnen, und dazu gehört auch LaLiga. Der Königliche Spanische Fußballverband hat am Dienstag den Kalender aller Wettbewerbe im Jahr 2026/27 vorgestellt (der absichtlich erstellt wurde, er ist nicht mehr zufällig, um wichtige Spiele an verschiedenen Wochenenden besser unterzubringen).

LaLiga, die spanische erste Liga, beginnt am Wochenende des 16. August 2026. Der erste Spieltag umfasst Spiele zwischen FC Barcelona gegen Athletic Club, Real Madrid gegen Real Sociedad, Valencia gegen Real Betis und Atlético de Madrid gegen den kürzlich aufgestiegenen Málaga CF. Die Meisterschaft endet am 30. Mai 2027.

Allerdings könnten Teams, die mehrere Spieler in WM-Halbfinals und -Finals haben (wie Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid und Athletic Club), eine Woche später spielen.

RFEF hat außerdem die Termine der bevorstehenden Clásicos und Derbys bekannt gegeben, die in den üblichen Spielplan der letzten Jahre passen (genaue Termine werden noch bestätigt, aber das erste Clásico zwischen Real Madrid und Barcelona wird etwa am 25. Oktober im Camp Nou stattfinden).

Zwischen dem 22. Dezember und dem 2. Januar wird es eine große Weihnachtspause geben. Sie haben außerdem die Rückkehr des "Retro-Spieltags" am 11. April 2027 für Spieltag 31 bestätigt.

Wichtige Spiele in der LaLiga 2026/27

Clásicos:



FC Barcelona gegen Real Madrid: Spieltag 10, 25. Oktober 2026



Real Madrid gegen FC Barcelona: Spieltag 35, 9. Mai 2027



Madrider Derby:

Atlético de Madrid gegen Real Madrid: Spieltag 7, 20. September 2026

Real Madrid gegen Atlético de Madrid: Spieltag 30, 4. April 2027

Barcelona-Derby:



RCD Espanyol gegen FC Barcelona: Spieltag 18, 3. Januar 2027



FC Barcelona gegen RCD Espanyol: Spieltag 32, 18. April 2027



Baskisches Derby:



Athletic Club gegen Real Sociedad: Spieltag 11, 1. November 2026



Real Sociedad gegen Athletic Club: Spieltag 34, 2. Mai 2027



Sevilla-Derby:



Sevilla gegen Betis: Spieltag 13, 22. November 2026



Betis gegen Sevilla: Spieltag 23, 7. Februar 2027



Länderspielpausen:



Zwischen dem 21. September und dem 6. Oktober



Zwischen dem 9. und 17. November



Zwischen dem 22. und 30. März



Freuen Sie sich auf die LaLiga 2026/27?