LaLiga beantragt die Verschiebung weiterer Fußballspiele aufgrund von DANA, darunter Valencia - Real Madrid

Die Kaltfront (DANA, wie sie in Spanien genannt wird), die am vergangenen Dienstag Valencia traf und zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels bis zu 95 Todesopfer forderte und mehrere Städte zerstörte, erschütterte ganz Spanien, und die Sportwelt war nicht gleichgültig. Viele Vereine, Organisationen und einzelne Spieler veröffentlichten Erklärungen, in denen sie ihr Beileid ausdrückten.

Einige Spiele mussten verschoben werden, darunter die Spiele von Valencia und Levante für die erste Runde der Copa del Rey, die diese Woche begonnen haben, sowie der Eurocup zwischen Valencia Basket und Lietkabelis. Der GP von Valencia in der MotoGP in zwei Wochen ist aufgrund von Schäden an der Strecke fraglich.

Das Spiel Valencia gegen Real Madrid an diesem Wochenende wird verschoben

Einige der Fußballspiele, die an diesem Wochenende in der Region stattfinden sollten, werden wahrscheinlich ebenfalls verschoben. Dazu gehören Villarreal CF-Rayo Vallecano, Valencia CF-Real Madrid aus LaLiga EA Sports und CD Castellón-RC Ferrol, CD Eldense-SD Huesca y Levante UD-Málaga CF aus LaLiga Hypermotion.

Es waren die Vereine, die LaLiga aufforderten, die Spiele zu verschieben. Valencia bat den Wettbewerb, das Spiel zu verschieben, und Real Madrid stimmte zu. Jetzt ist der RFEF, der königliche spanische Fußballverband, an der Reihe.

Obwohl es in ihren Stadien keine Anzeichen von Schäden gibt, ist die Verschiebung der Spiele angesichts des Ausmaßes der Tragödie aus Respekt. Schwere Stürme und Überschwemmungen, die die Region Valencia heimsuchen, sind nicht beispiellos, aber seit Jahrzehnten nicht mehr von dieser Feindseligkeit heimgesucht worden.