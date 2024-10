Lakers stolpern in Cleveland, aber die Öffentlichkeit jubelt Bronny James bei seinem ersten NBA-Treffer zu

HQ

Die Los Angeles Lakers sind in dieser NBA-Saison stark gestartet, mussten aber zwei Niederlagen in Folge hinnehmen. Gestern Abend verloren sie mit 24 Punkten gegen die Cleveland Cavaliers, die sich im ersten Viertel mit 42 zu 23 durchsetzten. Ein Rückstand, der für die Mannschaft von JJ Redick zu groß war, um sich zu erholen, die das Spiel abschrieb und den Reserven mehr Minuten gewährte.

Nach drei Heimsiegen gibt es nun zwei Niederlagen in Folge. 3:2 für die Lakers und 5:0 für die Cavaliers, das einzige Team, das in der East Conference dank seiner Offensivkraft noch ungeschlagen ist: Sie erzielen in dieser Saison durchschnittlich 125,6 Punkte. Bei den Lakers waren nur LeBron James und Anthony Davis der Aufgabe gewachsen.

Bronny James erzielte seine ersten NBA-Punkte

Es war ein schlechter Abend für die Lakers, aber nicht für Bronny James, LeBrons Sohn, der in den fünf Minuten, die er spielte, seine ersten offiziellen NBA-Punkte erzielte. Als der Sieg sicher ist, schreien die Zuschauer in Cleveland nach Bronny und jubeln, als er trifft, als wäre er einer der ihren.

In gewisser Weise ist er das auch: Bronny wurde 2004 in Cleveland geboren, als sein Vater seine Karriere bei den Cleveland Cavaliers begann. Der King spielte von 2003 bis 2010 und dann von 2014 bis 2018 in Cleveland. Obwohl er zuerst nach Miami und später nach Los Angeles zog, wird LeBron in Cleveland immer noch verehrt, und sie zeigten den gleichen Respekt für seinen Sohn.