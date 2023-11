LaKeith Stanfield versucht in The Book of Clarence göttlich zu werden

Sony Pictures hat gerade einen Trailer für einen brandneuen Film veröffentlicht, der zu Beginn des neuen Jahres sein Debüt geben soll. Bekannt als The Book of Clarence, zeigt dieser Film LaKeith Stanfield in der Hauptrolle von Clarence, einem Individuum, das versucht, ein besseres Leben für sich und seine Familie zu schaffen und inspiriert vom aufsteigenden Messias, versucht, einen Weg zu finden, um göttlich zu werden.

Der Film bietet auch eine ziemlich gestapelte Besetzung, darunter David Oyelowo, Teyana Taylor, James MCAvoy, Benedict Cumberbatch und andere, und enthält sogar Musik von Jay-Z und Regisseur/Autor Jeymes Samuel.

The Book of Clarence soll am 12. Januar 2024 in die Kinos kommen, und Sie können unten einen Trailer für den Film sehen.