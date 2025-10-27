Laika zeigt "bisher ehrgeizigstes Projekt" im neuen Wildwood Trailer

Laika, das Studio hinter Coraline, Kubo and the Two Strings, ParaNorman und mehr, bereitet sich auf die Veröffentlichung seines nächsten Films Wildwood vor. Anfang des Jahres wurde der Film in das Veröffentlichungsfenster 2026 verschoben, aber jetzt hat Laika einige der Animationstechniken und visuellen Elemente vorgestellt, die wir im Film in einem neuen ersten Look sehen werden.

Wie ihr im Video unten sehen könnt, verspricht Laika, dass Wildwood sein bisher ehrgeizigstes Projekt sein wird. Wir folgen der Geschichte von Prue, einem jungen Mädchen, das ihren kleinen Bruder retten muss, nachdem er in ein magisches Königreich in der Nähe ihres bescheidenen Hauses entführt wurde.

Das Hauptaugenmerk des Trailers liegt auf einer Figur, die den Wildwood als The General bekannt ist. Ein riesiger Steinadler, der ein wachsames Auge auf das ganze Land hat und von der Schauspielerin Angela Basset aus Black Panther: Wakanda Forever gesprochen wird.

Der Making-of-Teil des Trailers ist wirklich beeindruckend, und wir können verstehen, warum Laika so lange gebraucht hat, um an Wildwood zu arbeiten. Wir hoffen, dass wir bald ein festes Veröffentlichungsdatum bekommen, damit wir wissen, wann wir unsere Tickets buchen können.