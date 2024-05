Lady Gaga spricht über ihre Rolle als Harley Quinn in Joker: Folie à Deux

HQ

Joker wurde schnell zu einem Hit, als er 2019 Premiere feierte, und diesen Oktober, fünf Jahre später, bekommt er eine Fortsetzung, die sowohl Neugier als auch Desinteresse bei den Fans geweckt hat. Sicher ist, dass Joker: Folie à Deux eine ganz andere Erfahrung sein wird als sein Vorgänger. Im neuen Film sehen wir Lady Gaga als Harley Quinn und als sie mit Access Hollywood sprach, sprach sie offen über die Rolle der anderen Hälfte des Jokers.

"Weißt du, Lee ist etwas ganz Besonderes für mich. Sie ist eine wirklich verletzliche, süße Person. Meine Version von Harley ist meine, und sie ist sehr authentisch für diesen Film und diese Charaktere. Ich möchte nichts aus dem Film verraten. Ich denke, das ist wirklich etwas, das man im Theater erleben muss. Dieser Film hat Musik, er hat Tanz, er hat erstaunliche Schauspieler. Ich liebe es, mit Joaquin [Phoenix] zu arbeiten. Ich liebe es, mit Todd [Phillips] zu arbeiten. Was ich sagen möchte, ist, dass ich noch nie etwas gemacht habe, wie ich es in diesem Film getan habe, also wird alles völlig neu und wirklich lustig sein."