Lady Gaga soll sich der Besetzung von Wednesday: Staffel 2 angeschlossen haben

Unabhängig davon, ob du ein Fan ihrer Schauspielrollen bist oder nicht, ist Lady Gaga in letzter Zeit in der Filmwelt ziemlich bekannt geworden. Nachdem sie einen Oscar für ihren Song in A Star is Born gewonnen hatte, trat der Popstar im Oktober dieses Jahres in House of Gucci und sogar Joker: Folie a Deux auf. Es sieht so aus, als ob ihre nächste Rolle ein wenig anders sein wird, da sie das Wasser des Fernsehens testen wird.

Entertainment Weekly berichtet, dass Lady Gaga der Besetzung von Wednesday: Staffel 2 in einer nicht genannten Rolle beigetreten ist. Da sich die Serie derzeit in Produktion befindet, fügt der Bericht hinzu, dass Lady Gaga derzeit in Europa ist, um ihre Szenen zu drehen.

Wednesday ist derzeit die meistgesehene englische Serie aller Zeiten auf Netflix, es ist also nicht so, dass die Serie mehr Starpower braucht, um sicherzustellen, dass die Fans zurückkehren. Da wir noch nicht wissen, wann die zweite Staffel Premiere haben wird, könnte es eine Weile dauern, bis wir offiziell von der Rolle von Lady Gaga im Tim Burton-Projekt hören.