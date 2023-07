Lady Gaga scheint die volle Methode für Joker: Folie à Deux

Berichten zufolge wurde Lady Gaga gebeten, am Set "Lee" genannt zu werden, anstatt ihren richtigen Namen Stefani Germanotta zu tragen. Der Kameramann Lawrence Sher sagte, dass er, bis er anfing, sie bei diesem Namen zu nennen, eine Trennung von der Sängerin/Schauspielerin verspürte.

"Ich kannte Stefani überhaupt nicht", sagte er kürzlich in einem Podcast-Interview (danke, IndieWire). "Seltsamerweise hatte ich das Gefühl, sie nie getroffen zu haben, nicht einmal während der Make-up-/Haartests. Denn vielleicht war es meine Philosophie, nicht zu versuchen, in ihren Raum zu gelangen." Und dann erinnere ich mich, dass ich eine Woche lang dachte, Gott, ich habe das Gefühl, dass wir uns trennen. Nicht einmal eine Verbindung. Wir sind wie auf Gegensätzen. Und ich würde zu meiner Crew sagen: 'Jesus, ich kann es nicht knacken. Entweder sie hasst mich oder wir hassen uns. Hier geht etwas Seltsames vor sich." Ich sagte kaum etwas, außer dass ich sagte: 'Stefani, hier war dein zweites Team, kleine Kleinigkeiten', und dann sagte der AD irgendwann: 'Oh, weißt du, Stef würde es lieben, wenn du sie einfach Lee am Set anrufen würdest.' Und ich dachte, oh, zu 100 Prozent, und ich sagte buchstäblich, das Nächste, was ich sagte, war etwas 'Lee', und es war, als ob sich alles veränderte. Von diesem Zeitpunkt an war es, als wäre sie... Unsere ganze Verbindung hat sich verändert. Ich dachte mir, okay, cool."



Lee scheint keine Beziehung zu Gagas richtigem Namen zu haben, so dass wir uns nur vorstellen können, dass sie für ihre Rolle als Harley Quinn im Film alles gibt, wobei die Lee-Rolle von da an verspottet wird. Gaga hat schon früher intensive Schauspielstile verwendet und ist zum Beispiel während der gesamten Dreharbeiten zu House of Gucci in ihrem italienischen Akzent geblieben. Viele Schauspieler, die die Rolle des Jokers oder jemanden, der mit dem Clown Prince of Crime verwandt ist, übernehmen, haben in der Vergangenheit die volle Methode übernommen, aber manchmal führt dies zu gefährlichen Effekten, wie im Fall von Heath Ledger. Hoffen wir, dass Gaga in Bezug auf ihre Leistung als Lee nicht ins kalte Wasser springt.