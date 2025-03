Lady Gaga kommentiert die Razzies-Awards-Ausbeute von Joker: Folie à Deux

HQ

Obwohl es nicht der größte Gewinner bei den 45. jährlichen Razzies war (diese Ehre ging an Madame Web), hatte Joker: Folie à Deux eine große Auszeichnungsausbeute, indem er zwei Trophäen gewann und den Film als den Worst Prequel, Remake, Rip-off or Sequel des Jahres und den Film mit dem Worst Screen Combo für die Paarung Joaquin Phoenix und Lady Gaga als Arthur Fleck und Harley Quinn betrachtete, beziehungsweise. Unnötig zu erwähnen, dass dieses Maß an Erfolg und Ruhm, oder genauer gesagt, Scheitern und Schande, dazu geführt hat, dass Lady Gaga kürzlich den Film und seine Razzie-Credits kommentiert hat.

Während des Eröffnungsmonologs der MusikerinSaturday Night Live und Schauspielerin sagte sie Folgendes:

"Wie auch immer, ich bin jetzt Schauspieler. Und ich habe sehr sorgfältig Filme ausgewählt, die mein Handwerk als ernsthafter Schauspieler unter Beweis stellen können, Filme wie Joker 2. Anscheinend fanden die Leute das großartig. Joaquin und ich wurden sogar für einen Razzie nominiert, einen Preis für die schlechtesten Filme des Jahres. Also, wir haben gewonnen... für das schlechteste Bildschirmduo. Aber der Witz geht auf sie. Ich liebe es, Dinge zu gewinnen! Und mein Razzie bringt mich einem EGORT einen Schritt näher. Es ist wie ein EGOT, aber es ist verletzend."

Es ist erwähnenswert, dass, obwohl Lady Gaga ein großer Teil des Flops war, der Joker: Folie à Deux war, ein Teil, den wir in unserer Rezension erwähnt haben, einer der wenigen Rettungsversuche war, sie ist auch eine Oscar-Gewinnerin für ihren Song in A Star is Born, einem Film, für den sie auch eine Best Performance by an Actress in a Leading Role -Nominierung erhielt.

Was hältst du als Schauspielerin von Lady Gaga ?