Lady Gaga hat ein neues Album auf dem Weg

Berichten zufolge ist bereits im nächsten Monat eine neue Single von Pop-Ikone Lady Gaga auf dem Weg, die als Vorbote für ihr siebtes Album dienen wird, das im Februar 2025 erscheinen soll.

Die Begeisterung für die Marketingkampagne für die Veröffentlichung mit dem Titel LG7 beginnt bereits online zu wachsen, und Gaga ist im Moment ein besonders heißer Kandidat, da dieser Aufbau zur gleichen Zeit stattfindet, in der sich Joker: Folie à Deux auf seine öffentliche Veröffentlichung vorbereitet.

Gaga sagte der Vogue: "Mit diesem Abenteuer ist viel Schmerz verbunden, und wenn ich anfange, diesen Schmerz zu erforschen, kann er eine andere Seite meiner Kunst zum Vorschein bringen.

"Wenn ich hier in diesem Studio bin, bin ich entspannt und ich bin in der Lage, mich meinen Dämonen zu stellen, und was bemerkenswert ist, ist - das ist die Musik. Ich bin in der Lage, es zu hören."

Lady Gaga spielt in Joker: Folie à Deux die Rolle der Harley Quinn an der Seite von Joaquin Phoenix' Oscar-prämiertem Joker. Der Film kommt im Oktober in die Kinos (danke, Pitchfork).

