Lady Gaga fragt: "Was ist Fortnight"?

Fortnite war seit Anfang der Woche das große Gesprächsthema der Gaming-Welt, nachdem Entwickler Epic Games am Sonntagabend die Stecker für die Server zog und das Spiel in einem schwarzen Loch verschwinden ließ. Nach 18 Stunden war der Spuk beendet und die Spieler konnten endlich mit dem zweiten Kapitel von des Battle-Royale-Shooters loslegen, was von Fans auf der ganzen Welt entsprechend gefeiert wurde.

Die neue Karte, die Tatsache, dass wir endlich schwimmen können und mit Freunden zusammen Schabernack anstellen können, scheint viele Spieler bewegt zu haben. Das ist für die Community eine ziemlich große Sache, deshalb trendet das Spiel auf den sozialen Medien. Nur versteht verständlicherweise nicht jeder sofort, was es damit auf sich hat.

Die Pop-Diva Lady Gaga, mit bürgerlichem Namen Stefani Germanotta, ist eine dieser Personen, die zur Belustigung vieler Twitter-Nutzer die einfache Frage stellte: "Was ist Fortnight"? Viele lustige Antworten erwarteten die Künstlerin, unter anderem vom Streamer Tyler 'Ninja' Blevins, der ihr das Spiel zeigen wollte. Mehr Infos zum Game könnt ihr in unserem Artikel nachlesen.

