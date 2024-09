Lady Gaga bringt Joker: Folie à Deux am Freitag ein Begleitalbum auf den Markt

HQ

Wir kommen dem Debüt von Joker: Folie à Deux, der erwarteten Fortsetzung von Todd Phillips' gefeiertem Streifen aus dem Jahr 2019, immer näher. Der Film hat bereits eine Reihe von Kritiken erhalten, von denen viele nicht gerade einen vielversprechenden Nachfolger darstellen, aber wir müssen sehen, ob sich dies auf die Ticketverkäufe des Films auswirkt, der zweifellos ein ähnliches Umsatzziel wie das Original anstrebt, das 1 Milliarde US-Dollar überstieg.

Eine Sache, die wir über Joker: Folie à Deux wissen, ist, dass der Film ein Musical mit verschiedenen musikalischen Nummern ist. Diese werden von Joaquin Phoenix und Lady Gaga gespielt, der in diesem Streifen als Lee Quinzel, alias Harley Quinn, zu sehen ist. Was die Rolle von Gaga betrifft, so wird der ikonische Popstar auch ein Begleitalbum zum Film veröffentlichen, das unter dem Namen Harlequin bekannt sein wird und anscheinend 13 Tracks enthalten wird.

Das Album wird am 27. September veröffentlicht, und das dazugehörige Milchkartonbild des Ankündigungsposts scheint darauf hinzudeuten, dass die 13 Tracks so benannt sind:



Guten Morgen



Werde glücklich (2024)



Oh, wenn die Heiligen



Welt auf einer Schnur



Wenn meine Freunde mich jetzt sehen könnten



Das ist Unterhaltung



Lächeln



Der Joker



Folie à Deux



Werde einen Berg bauen



In Ihrer Nähe



Glücklicher Fehler



Das ist das Leben



