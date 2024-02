Lady Gaga bestätigt für Fortnite

HQ

Im Jahr 2019 twitterte Lady Gaga berüchtigt (damals hieß es Twitter, erinnern Sie sich?) "What's fortnight?", was eine ziemlich spektakuläre Lücke in ihrem Wissen über Popkultur offenbart. Aber das war vor fünf Jahren, und jetzt ist Gaga bereit, Fortnite selbst zu betreten, genauer gesagt in den Modus Fortnite Festival.

Wenn die 2. Saison des Festivals am Donnerstag dieser Woche beginnt, wird derFortnite Lady Gaga-Skin im Item-Shop erhältlich sein. Dies wurde von ihr selbst auf X in einer Antwort auf ihren alten Beitrag enthüllt, einschließlich eines Bildes, wie der digitale Fortnite Avatar aussehen wird. Schauen Sie es sich unten an.