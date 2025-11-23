Lady Dimitrescu, Schauspielerin, möchte in Zukunft als Figur zurückkehren

HQ

Lady Dimitrescu ist in Resident Evil Village eigentlich keine große Figur, aber die riesige Dame hat es geschafft, die Herzen vieler Gamer zu erobern, als sie zum ersten Mal auf die Bühne trat und uns am Hals packte. Leider starb sie dann während der Ereignisse von Resident Evil Village.

Das bedeutet jedoch nicht, dass sie für immer weg ist. Im Gespräch mit TheGamer sagte Maggie Robertson – die Schauspielerin, die Dimitrescu in Resident Evil Village spielte – sie wäre für eine Rückkehr offen, falls dies in Capcoms Plänen auftauchen sollte.

"Möchte ich zu ihr zurückkehren? Natürlich wird die Antwort darauf immer Ja sein", sagt sie mir. "Habe ich irgendeine Ahnung, was Capcoms Pläne für sie sind? Auf keinen Fall. Ich bin nur ein einfacher Schauspieler. Ich werde es herausfinden, wenn du es tust", sagte sie.

Dimitrescu hat bereits eine Art Comeback erlebt, denn du kannst Resident Evil Requiem-Protagonistin Grace Ashcroft in Lady Dimitrescus Outfit stecken, wenn du die Deluxe Edition des kommenden Spiels kaufst. Es ist offensichtlich, dass Capcom sich ihrer Beliebtheit bewusst ist, sodass sie vielleicht irgendwann zurückkehren könnte.