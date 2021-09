Ladet euer Telefon mit Segas Retro-Hardware auf

HQ

Numskull Designs hat im Auftrag von Sega eine Produktreihe kabelloser Ladegeräte angefertigt, die in irgendeiner Weise an das traditionsreiche japanische Unternehmen erinnern. Falls ihr so ein Teil braucht, könnt ihr die Ladestationen im offiziellen Sega-Shop für je 20 Euro nun auch im Design alter Controller und Konsole kaufen. Für Freunde des schnellsten Igels der Welt ist ebenfalls etwas dabei.

Quelle: Nintendo Life