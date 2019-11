Ladeszenen in NBA 2K20 mit echter Werbung überspielt

NBA 2K20 hatte keinen guten Start, denn es erschien kaputt, im unfertigen Zustand und die Entwickler kümmerten sich erst in zweiter Instanz um das eigentliche Gameplay. Trotzdem schlagen die Amerikaner zu und treiben die Verkäufe in die Höhe, was ein anderes Problem ist. Nun werden die Spieler mit einem weiteren Problem konfrontiert, das bereits im vergangenen Ableger Einzug erhielt - Werbung.

Ein Nutzer auf Reddit berichtet, dass das neueste Update die bekannten Ladesequenzen mit Werbung eines Schuhherstellers austauscht. Der Werbespot wird abgespielt, während das Spiel in einer Ladepause steckt und die Konsole Berechnungen ausführt. Für manch einen Spieler wäre das vielleicht nicht unbedingt ein Problem, da wir in diesen Situationen ja ohnehin nichts machen können. Allerdings dauern die Werbeclips unter Umständen länger, als die Konsolen zum Berechnen benötigt. Dass man als untätiger Zuschauer in die unfreiwillige Werbepause verfrachtet wird, obwohl das Spiel - für das einige Spieler ja immerhin viel Geld bezahlt haben - eigentlich wie vorgesehen genutzt werden könnte, stößt manch einem Fan natürlich sauer auf.