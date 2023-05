Laden Sie im Handumdrehen mit dem Stand One von Nomad auf

HQ

Wenn Sie nach einem neuen Gerät gesucht haben, mit dem Sie Ihre Geräte drahtlos aufladen können, hat Nomad möglicherweise genau die Lösung. Dieses Ladegerät, das als Stand One bekannt ist, hält Geräte mit MagSafe-Technologie an und verwendet dann ein 15-W-Schnellladesystem, um sicherzustellen, dass Ihre Geräte schnell aufgeladen werden.

Um zu sehen, ob diese Ladelösung die richtige für Sie ist, schauen Sie sich unbedingt die neueste Folge von Quick Look unten an, in der unser eigener Magnus einige Fakten und Gedanken über die Stand One von Nomad teilt.