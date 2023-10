Laden Sie Ihr Telefon mühelos mit dem Zens Liberty Charger Glass auf

HQ

Wenn Sie mit Ihrem kabellosen Ladegerät frustriert sind und darüber, dass es Ihre Geräte nur auflädt, wenn sie speziell an einem Ort platziert werden, dann haben wir vielleicht eine Lösung für Sie.

Denn im Rahmen der neuesten Episode von Quick Look haben wir unsere Aufmerksamkeit auf Zens Liberty Charger Glass gerichtet, ein Gerät mit 16 überlappenden Spulen, die versprechen, Ihr Gerät aufladen zu können, unabhängig davon, wo Sie es auf dem Gehäuse des Ladegeräts platzieren.

Um zu sehen, ob dies die Lösung für Ihre Ladeprobleme ist, schauen Sie sich unbedingt die neueste Episode von Quick Look unten an, in der unser eigener Magnus eine Menge Gedanken und Meinungen über das Gadget teilt.