Laden Sie Ihr Telefon, Ihre Ohrhörer, Ihre Tastatur und Ihre Maus gleichzeitig mit der Alti-Tischmatte von Journey auf

HQ

Wenn Sie nach einem Tool gesucht haben, das in der Lage ist, Ihre Sammlung von Qi-fähigen Gadgets aufzuladen und mit Strom zu versorgen, dann haben wir eine Lösung, die von Interesse sein könnte. In der neuesten Episode von Quick Look haben wir mit dem Journey Alti Wireless Charging Desk Mat herumgespielt, das nicht nur als Mauspad dienen kann, sondern auch als Plattform zum Aufladen von drahtlosen Produkten.

Mit einem Bereich für Ihre PC-Peripheriegeräte und einem Bereich für ein Telefon und anderes Zubehör, schauen Sie sich die Quick Look unten an, um zu sehen, wie unser eigener Magnus eine Reihe von Fakten und Gedanken über die Alti-Matte teilt.