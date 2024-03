Laden Sie Ihr iPhone und Ihre Apple Watch unterwegs mit dem Zens MagSafe-Reiseladegerät auf

HQ

Eine der größten Herausforderungen bei einer breiten Palette von drahtlosen Geräten besteht darin, dass Sie eine Sammlung von Möglichkeiten benötigen, um sie aufzuladen. Zens hat eine praktische Lösung für alle entwickelt, die in das Apple -Ökosystem eingebettet sind, die als 2-in-1 MagSafe + Watch Travel Charger bekannt ist.

Dieses Gadget wird mit einem speziellen iPhone-Ladegerät und einem Abschnitt für ein Watch geliefert und ist in der Lage, 15 W oder bis zu 20 W zu liefern, wenn die Watch enthalten ist. Es hat auch einen eingebauten Ständer und eine eingebaute LED-Anzeige, während es eine faltbare Form hat, die es ideal für eine einfache Aufbewahrung macht.

Um mehr über das Ladegerät zu erfahren, schauen Sie sich unbedingt die neueste Folge von Quick Look unten an, in der unser Magnus eine Reihe von Fakten und Gedanken teilt.