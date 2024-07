Laden Sie alles überall auf einmal auf einmal mit der Prime-Powerbank von Anker auf

HQ

Im Rahmen unserer langjährigen und fortlaufenden Quick Look Videoserie haben wir jetzt Ankers Prime Powerbank in die Hände bekommen. Dies ist ein raffiniertes Stück Technologie, das für eine Vielzahl von Zwecken verwendet werden kann, da es eine breite Konnektivität, schnelles Aufladen und alles in einer kompakten Größe bietet.

Konkret wird uns gesagt, dass das Gerät eine Ladegeschwindigkeit von 250 W verwendet, um eine Schnellladung zu ermöglichen, die beim Zwei-Wege-Laden sogar mit 140 W funktioniert. Es verwendet die GaNPrime-Technologie, um Effizienz und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, ist etwa 51 % kleiner als ein MacBook-Ladegerät und verfügt über mehrere USB-C-Anschlüsse, mit denen Sie mehrere Geräte gleichzeitig aufladen können.

Um mehr über die Anker Prime Powerbank zu erfahren, schauen Sie sich die neueste Folge von Quick Look unten an, in der unser eigener Magnus eine Menge Fakten und Gedanken dazu teilt.