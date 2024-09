Lächelnde Freunde

HQ

Rick & Morty hat ausgedient, aber es gab lange Zeit keine Alternative zu all den entgleisten 10-minütigen Streifen im Stil von Aqua Teen Hunger Force, die früher nachts ausgestrahlt wurden. Das australische Juwel Yolo Swag Crystal Fantasy kam dem nahe, aber es war mit der absurden Komödie Smiling Friends, dass die YouTube-Legenden Michael Cusack und Zach Hadel den Sweet Spot von Adult Swim fanden. Die Premiere von Smiling Friends im Jahr 2022 war ein voller Erfolg, und die zweite Staffel zaubert dem Autor weiterhin ein Lächeln ins Gesicht.

Die Handlung ist relativ einfach. Der zynische Charlie und der optimistische Pim arbeiten für eine Wohltätigkeitsorganisation namens Smiling Friends, bei der der kryptische Mr. Boss die Jungs auf eine einzige Mission schickt: Menschen zum Lächeln zu bringen. Aber Menschen glücklich zu machen, ist nicht ganz so einfach in dem chaotischen Albtraum, den Hadel und Cusack mit ihren kreativen Kollegen wie Harry Patridge, der Redlettermedia-Gang und vielen anderen Kollaborateuren ausgeheckt haben. Für diejenigen unter uns, die mit der Newgrounds-Ära und der frühen Internetkultur der 2000er/2010er Jahre aufgewachsen sind, ist dies ein echter Liebesbrief an alle eingefleischten Internet-Eulen. Ein warmer, gewalttätiger und verdrehter Brief.

Es gibt so viel obskure YouTube-Mythologie und surreale Szenarien, dass man nicht anders kann, als auf die Knie zu fallen und wie ein Hinterwäldler zu gaffen. In einer Episode folgen wir einem verrückten Wissenschaftler namens Professor Psychotic, der versucht, einen Homonculus zu erschaffen, indem er seine DNA in ein Hühnerei injiziert (?!), während wir in der nächsten Episode in eine Flash-animierte, stressige Hölle geworfen werden, und in einer anderen sind wir angewidert von einem windeltragenden Präsidenten, der mit einem mörderischen Frosch konkurriert, der Menschen mit Goblin-Granaten pulverisiert. Man weiß nicht immer, was in den Köpfen von Hadel und Cusack vorgeht, aber es macht Spaß und ist herrlich frei von jeglicher Vernunft und Vernunft.

Smiling Friends ist das Grenzgebiet zwischen dem Skurrilen und dem Bodenständigen, wo der Humor oft darin liegt, wie unkontrollierbar das pure Chaos ist, in dem Charlie und Pim leben. Smiling Friends spielt nach bestimmten Regeln, aber es ist vor allem nur ein Ventil für die skurrilen Sandkasten-Geschichten der Schöpfer, bei denen man nie genau weiß, was aus Hadels und Cusacks erzählerischer Spielzeugkiste herauskommen könnte. Es ist alles erfrischend unprätentiös, und die Freude der Macher am Geschichtenerzählen spiegelt sich auch in den verschiedenen Animationsstilen wider, die Greenscreen-Schauspieler nahtlos mit Knetkreaturen vermischen, oder in unnötig detaillierten Handbewegungen und eigentümlichen Eigenheiten.

Leider hat die zweite Staffel nur acht Episoden und es wird eine Qual sein, so lange auf die nächste Staffel zu warten, aber sie ist clever gut gemacht und es lohnt sich, sie dank ihres einzigartigen Humors, des hysterischen Charakterdesigns und des hervorragenden Timings immer wieder anzusehen. Smiling Friends ist experimentell, absurd, genau und gelegentlich brillant, wenn man seine Internet-Wurzeln kennt, was ihn wirklich von allen zynischen Animationsfilmen für Erwachsene abhebt.

