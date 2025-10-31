Laced Records kündigt exklusives Breath of the Wild Vinyl-Boxset an

HQ

Nintendo- und Zelda-Fans sollten sich darauf gefasst machen. Eine neue und absolut riesige Box mit dem kompletten Soundtrack von The Legend of Zelda: Breath of the Wild soll irgendwann im nächsten Jahr erscheinen. Und wir reden hier nicht von einer "Best of"-Compilation – das ist alles, die ganze musikalische Reise. Insgesamt erhalten die Fans acht Vinyl-Schallplatten mit 130 Titeln, um jeden Winkel von Hyrule noch einmal zu erleben, alles gepresst auf wunderschön marmorierten gold-blauen Discs.

Es wird jedoch nicht billig sein, und wenn Sie vorhaben, das komplette Box-Set zu kaufen, kostet es Sie 200 Dollar. Es gibt jedoch eine etwas günstigere Version - mit zwei Discs mit ausgewählten Titeln - die Ihren Geldbeutel schonen wird - für "nur" 50 Dollar. Beide Editionen können ab sofort direkt bei Nintendo vorbestellt werden.

Werden Sie das zu Ihrer Vinyl-Sammlung hinzufügen?