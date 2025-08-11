Labubu Puppen im Wert von 30.000 Dollar gestohlen

HQ

Mindestens vier Personen brachen in ein Geschäft in Kalifornien ein und stahlen Labubu-Puppen im Wert von schätzungsweise rund 30.000 US-Dollar. Labubus, falls Sie es nicht wissen (gut gemacht, dass Sie sie so lange außer Sichtweite gehalten haben): Labubus sind der neueste Spielzeug-Trend, der die Welt überschwemmt.

Einige seltene Puppen kosten Hunderte von Dollar, was natürlich bedeutet, dass Einbrecher offen dafür sind, sie als hochpreisige Gegenstände ins Visier zu nehmen. Wie Sky News berichtet, zerbrachen die Diebe Kameras im Geschäft, bevor sie den Labubus überfielen, wurden aber dennoch von einer versteckten Überwachungskamera von einer Überwachungskamera erfasst.

Die Behörden sind immer noch auf der Suche nach den Dieben und halten Ausschau nach Hinweisen, wo sie sich aufhalten könnten. Wenn Sie also sehen, dass Labubus im Wert von 30.000 US-Dollar online verkauft wird, sollten Sie nicht auf "Kaufen" klicken.

Als der neueste Schrei, den wir wahrscheinlich in ein oder zwei Jahren vergessen werden, sind Labubus immer noch auf ihrem Höhepunkt, aber wenn Sie sich fragen, was diesen kleinen Puppen ihren Wert verleiht. Nun, wie bei allem ist es hauptsächlich Mundpropaganda und Hype. Wenn Sie also kein Fan von hässlichen Kaninchen sind, ist es vielleicht am besten, diesen Wahnsinn zu verlassen, solange Sie können.

