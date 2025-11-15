Labubu-Film soll bei Sony in Entwicklung sein

HQ

Wenn Sie dieses Jahr etwas Zeit online verbracht haben, sind Sie wahrscheinlich über Labubu-Puppen gestolpert: in Videos, Memes oder von Sammlern stolz ausgestellt. Und als ob es noch nicht genug wäre, sie überall zu sehen, sollten Sie jetzt wissen, dass die äußerst beliebten Sammlerstücke bald auf die große Leinwand kommen könnten.

Laut The Hollywood Reporter hat Sony Pictures einen Deal abgeschlossen, um einen Film zu entwickeln, der auf den zahnigen Kreaturen basiert. Der Bericht fügt jedoch hinzu: "Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob der potenzielle Film Live-Action oder Animation sein wird."

Labubus, das vom chinesischen Pop Mart verkauft wird, wurde in diesem Jahr zu einem globalen Phänomen und erschien in den Händen von Prominenten wie Lisa von Blackpink, und Sony hat Filme wie KPop Demon Hunters produziert, es gibt also Raum für Optimismus. Aber was halten Sie von dem Konzept?