La Velada del Año 6: Alle Kämpfe angekündigt von Ibai Llanos, mit The Grefg vs. IlloJuan als Hauptkampf

HQ

Ibai Llanos hat die Karte für La Velada del Año 6 angekündigt, das jährliche Amateur-Boxevent mit Streamern und anderen bekannten Prominenten aus Spanien und Lateinamerika. Zum zweiten Mal in Folge findet La Velada im Cartuja-Stadion in Sevilla statt, das bereits die meisten Tickets verkauft hat und bereits im letzten Jahr ausverkauft war, wobei Ibai auch historische Zuschauerrekorde auf Twitch brach.

La Velada ist ein Amateur-Boxevent mit Streamern, obwohl sie manchmal auch Prominente aus anderen Bereichen einladen (wie 2022, als der populäre Sänger David Bustamante gegen den YouTuber Míster Jagger kämpfte). In diesem Jahr wird der Überraschungskampf zwischen den Sportjournalisten Edu Aguirre aus Spanien und Gastón Edul aus Argentinien stattfinden, die für ihre unerschütterliche Unterstützung der Fußballer Cristiano Ronaldo bzw. Leo Messi bekannt sind.

Die Veranstaltung beinhaltet außerdem einen Kampf zwischen den Rapper Lit Kallah aus Argentinien und Kidd Keo aus Spanien sowie einen Kampf zwischen dem mexikanischen Streamer Rivers und dem spanischen Streamer Roro, die beide bereits in der letztjährigen Ausgabe zu sehen waren. Das Hauptevent wird zwischen zwei beliebten spanischen YouTubern stattfinden, The Grefg, die bereits letztes Jahr gekämpft und WestCol besiegt haben, und IlloJuan.

Hier ist die vollständige Karte von La Velada del Año 6:

Boxkämpfe in La Velada 6



Edu Aguirre gegen Gastón Edul



Fabiana Sevillano gegen La Parce



Clersss vs. Natalia MX



Lit Killah vs. Kidd Keo



Alondrissa gegen Angie Velasco



Gero Arias vs. byViruZz



Rivers gegen Roro



Marta Díez gegen Tatiana Kaer



YosoyPlex vs. Fernanfloo



TheGrefg gegen IlloJuan



La Velada 6 findet am 25. Juli statt und wird live auf Twitch, YouTube und anderen Plattformen übertragen. Wirst du einschalten?